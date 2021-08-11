Захарова оценила призыв Украины разместить на своей территории американские ПВО

Призыв украинских властей о необходимости размещения американских подразделений противовоздушной обороны (ПВО) говорит о провокационном характере политики страны в регионе и в отношении России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Первого канала», сообщает ТАСС.

По ее словам, такие заявления указывают на то, что Россия до сих пор имеет огромное влияние на направление развития современных американо-украинских отношений. «Это является доказательством намерений США в вопросе выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор», — сказала Захарова.

10 августа вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что подготовка Крыма к развертыванию ядерных вооружений России вызывает серьезную обеспокоенность украинских властей. Он отметил, что для усиления обороноспособности на Украине следует разместить американские подразделения ПВО.

Позже член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил призыв разместить ПВО США на территории Украины. По его словам, предложение украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексея Резникова является провокацией, направленной против безопасности России. Он также выразил надежду, что американская сторона не пойдет навстречу предложениям Киева.