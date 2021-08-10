Доктор военных наук оценил возможность Украины втянуть США в войну с Москвой

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Лентой.ру» оценил призыв Украины о помощи в вооружении и защите от России к США. Военный эксперт уверен, что подобными заявлениями Киев пытается втянуть американцев в войну против Москвы, на что те никогда не пойдут, потому данный призыв носит исключительно популистский и политический характер.

Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие, заявил 10 августа вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, к защите страны стоит привлечь силы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские подразделения. Он добавил, что подготовка полуострова к развертыванию ядерных вооружений вызывает серьезную обеспокоенность украинских властей.

«Только идиот будет размещать свое ядерное оружие у границ»

Сивков заметил, что Украину, как бы она ни пыталась это отрицать, действительно пугает военная мощь России — в случае, если Киев попытается решить конфликт в Донбассе силовым путем, то однозначно столкнется с противодействием, в том числе вооруженным.

«Конечно, Украине хотелось бы, чтобы Штаты поставили им свои ПВО, но этого никогда не случится. Американцы понимают, что таким образом их просто пытаются втянуть в войну с Россией на территории Украины, а воевать с нами сейчас им нет никакого смысла», — считает эксперт.

Сивков добавил, что опасения Резникова о размещении Россией ядерного оружия в Крыму лишены смысла — оно расположено намного дальше, вне зоны досягаемости тактических сил потенциального врага.

«На передовых районах, у границ ядерное оружие разместит только законченный идиот. Его устанавливают в глубине страны, тем более, что с ядерного удара войны никогда не начинались. И, если оружие будет размещено у самых границ, очевидно, что силы соперника уничтожат его сразу же, и еще до фактического начала войны государство останется без ядерных сил, — объяснил Сивков. — Так что Россия точно не будет ничего размещать в Крыму. А все эти разговоры — результат некомпетентности Резникова и носят исключительно политический характер. Их цель как максимум втянуть Штаты в войну с Россией, как минимум — получить дивиденды и очки в глазах украинской хунты».

Ранее Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным и России придется ответить за свои ошибки.