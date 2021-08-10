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В России оценили призыв разместить американские подразделения ПВО на Украине

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Сергей Железняк
Сергей Железняк
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил призыв разместить американские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предложение украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексея Резникова является провокацией, направленной против безопасности России.

«Рассчитываем, что американская сторона не станет предпринимать безответственных действий, на которые их провоцируют неадекватные украинские политиканы», — сказал политик.

Железняк также назвал обвинения в адрес Москвы о якобы имеющихся планах разместить в Крыму ядерное оружие дезинформацией для введения в заблуждение американцев и европейцев.

«Киевским фантазерам и провокаторам следует знать, что на действия властей Украины, способные повлечь за собой угрозу суверенитету нашей страны, территориальной целостности российского государства и безопасности граждан России, будет дан адекватный отрезвляющий ответ», — отметил он.

Ранее Резников заявил, что Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие. По его словам, к защите страны стоит привлечь силы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские подразделения. Он добавил, что подготовка полуострова к развертыванию ядерных вооружений вызывает серьезную обеспокоенность украинских властей.

Также Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию Крыма». По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным и России придется ответить за свои ошибки.

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