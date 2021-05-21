Кличко рассказал о продолжающихся «облавах» в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на столичных предприятиях и органах власти продолжаются «облавы». Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Проверки и обыски продолжаются. Вчера вечером прокуратура и налоговая полиция пришли в КП "Киевтеплоэнерго"», — заявил Кличко во время онлайн-брифинга 20 мая. Он добавил, что силовики «искали что-то» в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры городской администрации.

«Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции — это, еще раз подчеркну, манипуляции для дискредитации городской власти. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице», — отметил Кличко.

Он добавил, что с 2015 года киевские власти провели 385 внутренних проверок и передали правоохранительным органам материалы по 316 объектам аудита. «Какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок? Только руки дошли, надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?» — сказал Кличко.

13 мая мэр заявил, что правоохранительные и налоговые органы начали «кошмарить» киевскую власть. Через несколько дней Кличко сообщил, что рано утром в его дом ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Сам мэр в это время был на тренировке.

Кличко назвал визит силовиков «психологическим давлением» из-за проводимой им политики по коронавирусу, которая не нравится руководству страны. Он обвинил украинские власти в том, что они боятся политической конкуренции.