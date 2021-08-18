Украинские силовики пришли с очередными обысками к киевским властям

Украинские силовики устроили очередные обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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На этот раз правоохранители пришли в городской департамент образования и на коммунальное предприятие «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева». Обыски там проходят в рамках расследования по фактам нецелевого использования средств городского бюджета и возможного их присвоения с использованием служебного положения.

Предполагается, что с помощью коррупционных схем представители городских властей могли присвоить себе свыше одного миллиона гривен (более 2,7 миллиона рублей). На сегодняшний день правоохранительные органы продолжают досудебное расследование и устанавливают других участников преступления.

Ранее Подольская окружная прокуратура Киева устроила проверку в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в рамках расследования о нецелевой растрате бюджетных средств. Следствие установило, что в результате коррупционных действий чиновников городской бюджет понес убытки в размере более 4,5 миллиона гривен (порядка 12,4 миллиона рублей).

В мае мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проверки силовиков в различных департаментах столичной администрации носят постановочный характер и проводятся для дискредитации городских властей.