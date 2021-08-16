В Киеве силовики продолжили проверки департаментов городской власти

Подольская окружная прокуратура Киева провела проверки в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках расследования о нецелевой растрате средств. Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

По информации силовиков, в 2017 году между заказчиком «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и исполнителем строительных работ ООО «Эко-Строй-Трейд» был заключен договор на возведение Подольского моста над Днепром. В 2020 году сторонами был подписан акт приемки выполненных работ за весенний период 2020 года.

Однако согласно результатам проведенной на месте стройки экспертизы указанные в документах работы, предусмотренные технологическими картами производителя, выполнены не были. Следствием установлено, что в результате коррупционных действий местный бюджет понес убытки в размере более 4,5 миллиона гривен (около 12,4 миллиона рублей). По факту служебных злоупотреблений и растраты имущества начато уголовное производство.

Ранее мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что проверки правоохранителей в различных департаментах столичной администрации носят постановочный характер и направлены на дискредитацию городских властей.

В мае Кличко сообщил, что рано утром в его дом ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Сам мэр в это время был на тренировке. Глава киевской мэрии назвал визит силовиков «психологическим давлением» из-за проводимой им политики по коронавирусу, которая не нравится руководству страны.