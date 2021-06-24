К Медведчуку снова пришли с обыском

Правоохранительные органы Украины снова пришли с обыском к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом 24 июня написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — сообщил Кузьмин.

Он назвал происходящее акцией устрашения с целью деморализовать Медведчука и членов его семьи. «Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием», — утверждает депутат.

Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Роман Говда заявил, что следствию не хватило доказательств, чтобы предъявить Медведчуку обвинения в финансировании терроризма, на основании которых против него в феврале ввели санкции.

11 мая прокуратура сообщила, что Медведчук и еще один депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позже выяснилось, что Медведчуку вменяют госизмену и нарушение законов и обычаев войны. Политика отправили под домашний арест.