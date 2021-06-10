Суд решил взыскать с Медведчука 300 тысяч гривен

Киевский апелляционный суд решил взыскать с главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 300 тысяч гривен (11 тысяч долларов) в пользу издательства Vivat. Об этом сообщает «24 канал».

Политик должен компенсировать издательству расходы на судебный процесс по его иску.

В 2019 году Vivat выпустил книгу «Дело Василия Стуса» об украинском поэте и диссиденте, который умер в заключении в 1985 году. В свое время Медведчук был государственным защитником на его процессе. После выхода книги политик потребовал ее запретить. По его словам, она содержит «высказывания, которые не соответствуют действительности».

В октябре 2020 года Дарницкий суд Киева запретил распространение тиража книги, однако в марте 2021-го апелляционный суд отменил это решение.

В данный момент Медведчук находится под домашним арестом по обвинению в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.