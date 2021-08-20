Зеленскому пригрозили тюрьмой за попытку уволить Кличко

Попытка уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) грозит тюрьмой президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. Сообщение опубликовано на его сайте.

По словам Москаля, согласно решению Конституционного суда 2003 года, возглавлять КГГА может только человек, избранный мэром. Соответственно, в данный момент это может быть только Кличко.

Уголовный кодекс Украины предусматривает, что «невыполнение решений Европейского суда по правам человека, а также решений Конституционного суда» влечет наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

«Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции и законов Украины действовать исключительно в пределах Конституции и законов», - заключил генерал.

Кличко ранее заявил, что офис Зеленского пытается уволить его и назначить на должность главы КГГА «залетного ставленника».