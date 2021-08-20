Украина обсудит введение нового пакета санкций

СНБО рассмотрит введение новых санкций, которые коснутся только иностранцев

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 20 августа, обсудит введение нового пакета санкций. Они коснутся исключительно иностранных граждан, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, на заседании СНБО также обсудят вопросы оборонного характера и проблему распространения нового штамма коронавируса. При этом вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации рассматриваться не будет.

Ранее министерство реинтеграции временно оккупированных территорий предложило ввести два санкционных пакета против граждан России, пишет «Главред».

«Правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам — судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины) в Крыму», — сообщила пресс-служба министерства.

Кроме того, кабмин призывает СНБО ввести санкции против 52 человек, «имеющих непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму.

В июле СНБО ввел санкции в отношении сотни украинских граждан, на которых распространяются санкции Минфина США.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В начале января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. ПЦУ объединила представителей неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).