Киев ввел санкции против сотни украинцев

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении сотни украинских граждан, сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Данилова, Киев установил, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина США, 127 живы, а три человека умерли. «Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров», — пояснил он.

Представитель СНБО пояснил, что ограничительные меры были утверждены на последнем заседании Совбеза. С 27 людьми «дополнительно разбираются».

Данилов отметил, что еще четыре человека находятся под санкциями Госдепартамента. Таким образом под ограничения США попали 134 украинца. Отдельная ситуация сложилась с девятью людьми, которые мешали проведению выборов в США.

В июне СНБО поручил Службе безопасности, правительству и Службе внешней разведки проверить данные о каждом из 134 граждан Украины, которые попали в санкционные списки США, и изучить, на каких основаниях в отношении них ввели ограничения.

23 июня стало известно, что депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект, запрещающий судам приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленные в отношении украинских граждан и компаний.