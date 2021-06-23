На Украине судам запретят приостанавливать санкции против своих граждан

Депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект, запрещающий судам приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленные в отношении украинских граждан и компаний. Текст инициативы опубликован на официальном сайте парламента республики.

В настоящий момент документ находится на рассмотрении в комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В случае его принятия, попавшие под санкции оппозиционные политики и бизнесмены не смогут требовать в суде разморозки своих активов и снятия ареста с имущества до окончания всех разбирательств.

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Как пишет издание «Страна.ua», часть оказавшихся в санкционных списках украинских граждан в настоящее время пытаются обжаловать решение властей, заявляя о давлении со стороны правоохранителей.

В частности, речь идет о крупном харьковском предпринимателе Павле Фуксе, который связал государственные рестрикции с местью секретаря СНБО Алексея Данилова, а также о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке. Его последний иск по обжалованию решения совета о санкциях закончился самоотводом судьи.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что власти Украины насчитали в стране 13 человек, которых можно отнести к олигархам. Позже в Верховную Раду поступил законопроект, который ограничивает право таких людей финансировать партии и покупать объекты большой приватизации. Среди критериев для признания олигархами представителей крупного бизнеса указаны подтвержденная стоимость активов, превышающая миллион прожиточных минимумов, а также «значительное влияние» на СМИ и участие в политике.