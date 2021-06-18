Украина ввела санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа

Украина вводит санкции против десяти причастных к кибератакам физических и юридических лиц, которые также могли взаимодействовать с российскими специальными службами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

По его словам, ограничения применены в отношении четырех юридических и еще шести физических лиц. Он отметил, что они все «непосредственно причастны» к вирусу-вымогателю NotPetya, его разработке и распространению. Кроме того, данные лица являются организаторами кибератак на объекты украинской критической инфраструктуры.

При этом секретарь СНБО не раскрыл названия организаций и имена попавших под санкции граждан. Уточняется только, что Совбез Украины ввел ограничения в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в кибератаке на компьютерные сети органов власти и объекты критической инфраструктуры. Госведомствам массово были отправлены электронные письма, в которых содержались вредоносные программы. Несколько органов власти также заявили рассылке от якобы Национальной полиции Украины.

В апреле стало известно, что СБУ предотвратила мощную кибератаку на госорганы со стороны российских спецслужб. В ведомстве тогда заявили, что был завербован хакер из Запорожья, который согласился работать за денежное вознаграждение. Он должен был прислать чиновникам замаскированный файл для хищения данных.

В 2017-м произошла атака NotPetya, после чего были сбои в работе инфраструктуры на Украине. В число попавших под действие кибератаки организаций попали Центральный банк, главный аэропорт Киева, Чернобыльская атомная электростанция. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США произошедшее охарактеризовали как «самая разрушительная и дорогостоящая кибератака в истории». Москва, как сочли в Соединенных Штатах, несет ответственность за нее.