СБУ заявила о предотвращении кибератаки российских спецслужб

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении мощной кибератаки на госорганы со стороны российских спецслужб, сообщает Obozrevatel.

Как утверждают в СБУ, «кураторы» из России завербовали хакера из Запорожья, который согласился работать за денежное вознаграждение. Он должен был прислать чиновникам замаскированный вирусный файл для хищения данных.

Заказчики хотели получить доступ к информации, с помощью которой можно блокировать работу информационной и критической инфраструктуры, добавили в спецслужбе. Житель Запорожья подозревается в госизмене.

Ранее СБУ заявила о нейтрализации кибератаки хакеров, подконтрольных ФСБ России, на официальное «представительство» украинского президента в Крыму.