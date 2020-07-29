СБУ заявила о нейтрализации кибератаки хакеров ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о нейтрализации кибератаки хакеров, подконтрольных ФСБ России, на официальное представительство украинского президента в Крыму. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «Страна.ua».

Пресс-служба СБУ утверждает, что хакерская группировка пыталась получить информацию о деятельности представительства.

В середине мая СБУ заявила о росте активности российских спецслужб в интернете. Спецслужба утверждала, что «пророссийские агитаторы» распространяли фейки о карантине и Дне победы, чтобы «внедрить выгодные Кремлю месседжи». «Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста», — сообщили в СБУ.