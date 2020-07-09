На Украине разоблачили сторонников «Запорожской народной республики»

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу «сепаратистов», агитировавших за создание «Запорожской народной республики». Информацию об этом опубликовал пресс-центр ведомства.

По данным предварительного следствия, задержанные принадлежали к неназванному пророссийскому радикальному движению, которое выступает за присоединение юго-восточных регионов Украины к России.

В сообщении говорится, что задержанная группа «расшатывала ситуацию в регионе в интересах зарубежных спецслужб и пропагандировали идеи "русской весны"».

Ранее СБУ заявила о задержании агента ФСБ России при подготовке взрыва на химическом комбинате в Луганской области. Как утверждают в спецслужбе, злоумышленник приехал с неподконтрольной Киеву территории Донбасса для совершения теракта на одном из объектов инфраструктуры. Его задержали при попытке достать из схрона гранатометы РПГ-22 с боеприпасами. Задержанный является жителем города Ровеньки, который находится под контролем сампопровозглашенной Луганской народной республики. Он воевал против украинских войск, а затем был привлечен ФСБ к негласному сотрудничеству, заявили в СБУ.

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