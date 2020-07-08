На Украине задержали «агента ФСБ» при подготовке взрыва на химкомбинате

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании агента ФСБ России при подготовке взрыва на химическом комбинате в Луганской области. Об этом в среду, 8 июля, сообщает издание «НВ».

Как утверждают в спецслужбе, злоумышленник приехал с неподконтрольной Киеву территории Донбасса для совершения теракта на одном из объектов инфраструктуры. Его задержали при попытке достать из схрона гранатометы РПГ-22 с боеприпасами. Диверсант должен был взорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО «Северодонецкое объединение Азот», что вызвало бы экологическую катастрофу и гибель людей.

Задержанный является жителем города Ровеньки, который находится под контролем сампопровозглашенной Луганской народной республики. Он воевал против украинских войск, а затем был привлечен ФСБ к негласному сотрудничеству, заявили в СБУ.

7 июля СБУ сообщила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики по линии российского ГРУ.

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