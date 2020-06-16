Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНИАН.

По данным СБУ, командир корабля без разрешения командования выехал в Крым, получил российское гражданство и начал сотрудничать со спецслужбами РФ.

«После этого капитан второго ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам», — говорится в сообщении ведомства.

Командир корабля собирался в ближайшее время уволиться и переехать в Крым. У него провели обыск, начато уголовное производство. Капитан отстранен от должности, ему ограничен доступ к гостайне.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украина считает данную территорию оккупированной.

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