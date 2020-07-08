На Украине завели дело против воевавших в Донбассе французов

На Украине завели дело против французов, воевавших в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик. Об этом сообщает издание «НВ».

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту участия 20 граждан Франции в военном конфликте. Действия наемников привели «к гибели людей и другим тяжелым последствиям», подчеркнули в ведомстве. Им грозит пожизненное лишение свободы. Досудебным расследованием занимается Служба безопасности Украины.

7 июля СБУ сообщила, что задержала в Киеве «куратора» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ). В Киеве утверждают, что к ним руки попали записи разговоров задержанного с обвиняемыми в крушении малайзийского Boeing Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой и обвиняет в оккупации этих земель Россию. Кремль отвергает претензии.

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