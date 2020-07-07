На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

По его словам, миротворцы — это один из возможных вариантов. Он пояснил, что, хотя такого никогда и не было, но мандат ОБСЕ позволяет ей вводить своих миротворцев, и поэтому власти изучают эту беспрецедентную возможность. Вице-премьер также подчеркнул, что на такой вариант «возможно, согласится и та сторона».

Ранее Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Все заявление об ультиматумах он назвал «фейковыми». Вице-премьер также сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений.

3 июля в Берлине прошли переговоры переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки», которые продлились десять часов. В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак). Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, которые позже будут уточнены

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!