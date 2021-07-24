На Украине объяснили санкции против интернет-магазина Wildberries

Санкции против российской компании Wildberries были введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в связи с тем, что интернет-платформа продавала форму российской армии. Так принятые меры в своем Telegram-канале объяснил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries», — написал он.

Глава ведомства также выразил признательность президенту страны Владимиру Зеленскому и СНБО, одобрившим инициативу Министерства культуры. По его словам, введенные санкции станут еще одним шагом на пути к «очищению украинского информационного пространства от российской экспансии». «Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место на Украине», — добавил он.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский интернет-магазин Wildberries оказался под угрозой закрытия на Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против его основательницы, богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук.