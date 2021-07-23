Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук, основательницы интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия — три года», — говорится в дополнении к указу. Помимо российского Wildberries, под санкции попали подразделения компании на Украине, а также в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Ограничения СНБО затронули и ряд организаций, связанных с ДНР и Крымом.

По информации агентства, все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет на выведение капитала за территорию Украины.

Бакальчук стала богатейшей женщиной России в феврале этого года. С начала года она заработала 443 миллиона долларов, подняв состояние до 9,53 миллиарда. Это превышает стоимость активов Елены Батуриной, которая была богатейшей россиянкой с 2004 года.