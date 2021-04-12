Крупнейший интернет-магазин России решил конкурировать с Amazon

Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Для американской аудитории появился отдельный интернет-магазин и стали доступны мобильные приложения. Сайт и приложения работают на английском и русском языках. США оказались 14-й страной присутствия компании, которая теперь станет конкурировать с Amazon на американском рынке.

Доставка заказов будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Все товары покупатели Wildberries из США могут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис. Продажи компании за пределами России по итогам 2020 года увеличились на 95 процентов (до 23,7 миллиарда рублей). Самыми востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.

Ранее основатель и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук установила рекорд, войдя в число 15 наиболее состоятельных отечественных бизнесменов. Ее состояние оценивается в 10,9 миллиарда долларов. С начала 2021 года капитал Бакальчук вырос на 20 процентов, или 1,8 миллиарда долларов. Стоимость Wildberries оценивается в 14,52 миллиарда долларов.