Богатейшая россиянка установила рекорд

Богатейшая россиянка, основатель и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук установила рекорд, войдя в число 15 наиболее состоятельных отечественных бизнесменов, следует из данных Bloomberg Billionaire Index.

На момент публикации состояние Бакальчук равняется 10,9 миллиарда долларов, что позволяет ей занимать 14-е место среди российских миллиардеров и 205-е в глобальном рейтинге.

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С начала 2021 года состояние Бакальчук выросло на 20 процентов, или 1,8 миллиарда долларов. Акции Wildberries не торгуются на биржах, поэтому оценка их стоимости производится экспертным путем.

За основу берется цена бумаг главного конкурента — интернет-магазина и маркетплейса Ozon, в конце прошлого года вышедшего через процедуру IPO на американской NASDAQ и на Московской бирже. Аналитики отмечают схожесть бизнес-моделей двух компаний, при этом указывая на более выгодное положение, в котором находится Wildberries, в частности за счет лучших финансовых показателей и лидирующей позиции на рынке.

В середине февраля стало известно, что Бакальчук приобрела 100-процентный пакет акций «Банка Стандарт-кредит», занимающего 348-е место в России по объему активов.