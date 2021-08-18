Кличко рассказал о «задании» властей Украины испортить ему репутацию

Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко рассказал, что власти Украины «дали задание» правоохранительным органам испортить ему репутацию. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио», передает РИА Новости.

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«Даже если правоохранители приходят, и мы говорим: "Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли". А они говорят: "Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать". Дается задание», — обратил внимание Кличко. Он назвал обыски, проведенные в коммунальных предприятиях, давлением на власть города и подавлением местного самоуправления. По его мнению, за этим стоит офис президента Украины, который пытается создать основания для его увольнения и назначить на должность «залетного ставленника».

«Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», — добавил киевский мэр.

Ранее глава фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк заявил, что парламент может рассмотреть вопрос о кадровых перестановках в руководстве Киевской городской государственной администрации на внеочередной сессии 23 августа. По его словам, на пост главы КГГА вместо Кличко планируется назначить одного из министров. Депутат намекнул, что претендентом является министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Прокуратура провела проверки в департаменте транспортной инфраструктуры киевской администрации в рамках расследования о нецелевой растрате средств.