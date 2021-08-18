Партия Кличко назвала его главным конкурентом Зеленского

Партия мэра Киева Виталия Кличко «Удар» заявила, что офис президента Украины считает столичного градоначальника главным конкурентом Владимира Зеленского.

В партии утверждают, что власть хочет назначить главой киевской администрации «"залетного" ручного ставленника», а не человека, которого выбрали жители. «Удар» называет такие действия «пренебрежением к киевлянам».

«Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии "Удар" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и самый маленький среди политиков антирейтинг, — сказано в заявлении. — Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "Удара Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти».

Ранее глава фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк заявил, что парламент может рассмотреть вопрос о кадровых перестановках в руководстве Киевской городской государственной администрации на внеочередной сессии 23 августа. По его словам, на пост главы КГГА вместо Кличко планируется назначить одного из министров. Депутат намекнул, что претендентом является министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Прокуратура провела проверки в департаменте транспортной инфраструктуры киевской администрации в рамках расследования о нецелевой растрате средств.