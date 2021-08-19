Зеленский раскритиковал договоренность США и Германии по «Северному потоку-2»

Зеленский: я не в восторге от договоренности США и Германии по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренность США и Германии по газопроводу «Северный поток-2», пишет «Европейская правда».

«Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута», — сказал Зеленский.

По словам президента, он не очень верит, что все обязательства по соглашению будут выполнены. Он сказал, что попросит американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию. Зеленский также заявил, что заключенная между США и ФРГ сделка по «Северному потоку-2» не может гарантировать энергетическую безопасность Украине. Проект несет угрозу не только Украине, но и всем странам Евросоюза, уверен политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне переносится на 31 августа.