На Украине заявили о переносе встречи Зеленского и Байдена

Глава МИД Украины сообщил о переносе визита Владимира Зеленского в Вашингтон

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена состоится 31 августа в Вашингтоне. Об этом глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге, пишет «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что перенос связан с расширением программы визита Зеленского в США.

Дипломат подчеркнул, что встреча президентов пройдет как в расширенном формате, так и тет-а-тет. Кулеба добавил, что украинский лидер также посетит штат Калифорния.

8 августа министр иностранных дел Украины рассказал о повестке встречи Зеленского и Байдена. По его словам, лидеры двух государств обсудят вопросы стратегического партнерства, безопасности и вливания денег в украинскую экономику.

Изначально планировалось, что визит украинского президента в Вашингтон состоится 30 августа. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что подготовка встречи вышла на «финишную прямую».

