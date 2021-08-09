Раскрыта повестка встречи Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время встречи в Белом доме намерены обсудить вопросы стратегического партнерства, безопасности и вливания денег в украинскую экономику. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, грядущая встреча должна вывести отношения Киева и Вашингтона на новый уровень. В связи с этим вопросы противостояния «российскому агрессору» дипломаты обеих стран обсуждают заранее. Тем не менее они решили пока не раскрывать конкретики на этот счет. «Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — сказал министр.

Он отметил, что такой подход коснулся и экономической повестки. Украинская сторона заранее подготовила несколько проектов в сфере финансового и бизнес-сотрудничества. «Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях», — добавил Кулеба и подчеркнул, что в рамках переговоров Байден и Зеленский подпишут несколько «конкретных документов», многие из которых сейчас находятся на финальной стадии обработки.

Зеленский получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в телефонном разговоре 7 июня. Визит должен состояться 30 августа. Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что его подготовка вышла на «финишную прямую».