На Украине рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Зеленского

Встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского определит динамику отношений между двумя странами на годы вперед. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Вашингтоне, пишет «Интерфакс-Украина».

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Глава дипломатического ведомства рассказал о переговорах, которые он и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провели с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Кулеба заметил, что беседы носили «предметный, конструктивный, дружественный» характер, и подчеркнул, что в ходе них стороны обсудили «договоренности, на которые выйдут президенты».

Кулеба также отметил, что Зеленский представит Байдену результаты реформ судебной системы и земельного рынка. По его мнению, это позволит обеспечить дополнительной помощью сектор безопасности Украины, а также получить финансирование масштабных экономических проектов в стране.

Ермак в свою очередь добавил, что Зеленский вернется из Вашингтона «с новым видением отношений с Соединенными Штатами». Он также заметил, что в ходе визита в США украинская сторона не почувствовала «никакого даже намека на токсичность или недружественное или нестратегическое отношение».

Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что подготовка встречи Зеленского и Байдена вышла на «финишную прямую». По ее словам, визит Кулебы и Ермака в США прошел очень интенсивно, а Киев и Вашингтон теперь ожидают три недели «тихой дипломатии».