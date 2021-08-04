Украина анонсировала переговоры Зеленского и Байдена без шантажа

Переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без шантажа, заявил на своей странице в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он анонсировал, что визит Зеленского в США состоится 30 августа. Глава МИД сообщил, что уже прибыл в Вашингтон для его подготовки.

«Не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — описал Кулеба будущую встречу двух президентов.

Министр подчеркнул, что США являются стратегическим партнером номер один для Киева в области безопасности. «Укрепление нашего военно-политического союза входит в топ-приоритеты недавно принятой Стратегии внешней политики Украины», — отметил он.

Ранее глава правящей фракции Верховной Рады «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Байден должен готовиться к «разговору на повышенных тонах» с Зеленским из-за своей позиции по газопроводу «Северный поток-2». Позже заместитель главы фракции объяснила его слова.

