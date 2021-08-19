Зеленский сравнил запуск «Северного потока-2» с плохой концовкой фильма

Заключенная между США и Германией сделка по российскому газопроводу «Северный поток-2» не может гарантировать энергетическую безопасность Украине. Такое мнение высказал президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Washington Post накануне своего визита в США.

По его словам, запуск газопровода несет угрозу не только Украине, но и всем странам Европейского союза (ЕС). При этом, подчеркнул политик, весь мир осознает губительность транзита газа по «Северному потоку-2», который приведет к острому дефициту газа на Украине из-за завышенных цен.

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Говоря о негативных последствиях для бюджета Украины, Зеленский сравнил запуск газопровода с плохой концовкой фильма. «Это знаете, как плохое кино. Nord Stream-2, вторая часть. Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли», — сказал президент, намекая на невыгодные положения немецко-американского соглашения.

Зеленский добавил, что Украине нужны более основательные гарантии в вопросе газового транзита, и он непременно поднимет эту тему на встрече с американским лидером Джо Байденом.

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В ответ украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины.