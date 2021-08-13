На Украине раскрыли «единственный реальный способ» остановить «Северный поток-2»

Депутат Рады Волошин заявил, что разрыв США с Берлином может остановить «Северный поток-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

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По его словам, такой сценарий возможен только при условии колоссального разрыва США с Германией. Парламентарий отметил, что это может произойти, если Вашингтон поругается с Берлином и введет санкции против немецких компаний. Причем американские ограничительные меры в таком случае будут носить экстерриториальный характер, так как напрямую интересы США не затрагиваются, подчеркнул депутат.

Украинский политик также добавил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что страна не останется без газа после запуска «Северного потока-2», однако в интервью изданию «Новое время» назвал Россию постоянным риском. По его словам, Киев обладает четким пониманием и стратегией энергетической безопасности после введения газопровода в эксплуатацию.