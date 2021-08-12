На Украине испугались десяти предупреждений Путина

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook предостерег Киев от неправильной реакции на десять предупреждений президента России Владимира Путина, которые, по его мнению, были не поняты на Украине.

Первым из них парламентарий обозначил «месседж» по поводу Майдана, второй касался Крыма, но до властей «опять не дошло». Третьим сообщением он назвал Донбасс, затем «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Шестым предупреждением Кузьмин назвал увеличение цены на газ, седьмым — иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — заключил депутат.

Ранее украинцы оценили тезис об историческом единстве с русским народом. Результаты социологического опроса опубликовал «Центр Разумкова». 70,4 процента опрошенных ответили, что не согласны. 12,5 процента согласились с тезисом. Еще 17,1 процента затруднились с ответом.

