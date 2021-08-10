На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Путиным

На Украине рассказали о страхе украинского президента Владимира Зеленского перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский отказывается от встречи с Путиным, потому что он «трусоватый» и боится главу России. Москаль подчеркнул, что из-за своей фобии перед российским лидером президент Украины не хочет ехать в Москву и найдет кучу причин, чтобы этого не делать. «Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», — сказал украинский генерал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к диалогу с Зеленским, но подготовка к встрече лидеров двух стран не ведется. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды», — напомнил Песков. Однако сначала следует подготовить встречу как минимум на уровне администраций президентов, добавил он.