Названа доля возлагающих надежды на встречу Зеленского и Путина украинцев

Большинство украинцев назвали встречу Путина и Зеленского важной для мира в Донбассе

Подавляющее большинство украинцев считают, что личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы способствовать урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

По данным социологов, надежду на восстановление добрососедских отношений и установление мира в регионе после встречи лидеров возлагают 67,1 процента жителей страны. Еще 30,3 процента респондентов назвали возможные переговоры на этот счет бесполезными. Наибольшая доля приветствующих диалог между главами государств проживает в южных регионах Украины, наименьшая — в западных.

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Кроме того, 49,3 процента опрошенных назвали прямые переговоры Зеленского с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) необходимыми для прекращения войны. 41,1 процента усомнились в важности такой встречи.

Отмечается, что подавляющее большинство украинцев также считают выполнение Минских соглашений необходимым для соблюдения интересов страны — 51 процент. Против их соблюдения выступают 39,6 процента граждан.

В опросе приняли участие 3011 украинцев старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Он проводился в период с 29 июня по 9 июля. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает 1,9 процента.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.