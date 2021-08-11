Украинцы оценили тезис об историческом единстве с русскими

Жители Украины в ходе соцопроса оценили тезис об историческом единстве с русским народом

Украинцы оценили тезис об историческом единстве с русским народом. Результаты социологического опроса опубликовал «Центр Разумкова».

Респондентов спросили, согласны ли они с утверждением, что «никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики».

70,4 процента опрошенных ответили, что не согласны. 12,5 процента согласились с тезисом. Еще 17,1 процента затруднились с ответом. В западных регионах Украины не согласны с утверждением более 90 процентов респондентов. На востоке страны — 52,4 процента.

Сам тезис был взят из статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована 12 июля на сайте Кремля.