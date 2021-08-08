На Украине раскрыли обман Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной части страны, которые голосовали за него на выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш», сообщает РИА Новости.

«Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр», — сказал он. Мураев отметил, что Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда в настоящий момент «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.

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«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм "Слуга народа", наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», — сказал политик.

По словам Мураева, за последние два года стране пришлось пройти много точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с другими государствами.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анатолий Бурмич раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского по уничтожению страны. По его словам, реализация данной задумки началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Медведчук может помешать заинтересованным сторонам осуществить свой план по превращению страны в колонию, разорению украинской экономики, ухудшению ее отношений соседями и уничтожению Украины как страны, объяснил депутат.