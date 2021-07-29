В Раде раскрыли план Зеленского по уничтожению Украины

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анатолий Бурмич раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского по уничтожению страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости .

По его словам, данный план разрабатывался еще до прихода Зеленского к власти и для его составления привлекали, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны.

Бурмич отметил, что реализация данной задумки началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Медведчук может помешать заинтересованным сторонам осуществить свой план по превращению страны в колонию, разорению украинской экономики, ухудшению ее отношений соседями и уничтожению Украины как страны, объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверит достоверность электронных деклараций о доходах некоторых депутатов Верховной Рады. В частности, под проверку попал находящийся под домашним арестом глава политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. По данным ведомства, решение о проверке было вынесено по результатам мониторинга образа жизни политика.

В феврале власти Украины ввели санкции против Виктора Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием финансирования терроризма в Донбассе. 11 мая следствие предъявило ему обвинения в государственной измене и хищении государственных ресурсов.

