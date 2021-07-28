На Украине проверят достоверность деклараций Медведчука из-за его образа жизни

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверит достоверность электронных деклараций о доходах некоторых депутатов Верховной Рады. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

В частности, под проверку попал находящийся под домашним арестом глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. По данным ведомства, решение о проверке было вынесено по результатам мониторинга образа жизни политика.

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В пресс-службе уточнили, что контролю НАПК подвергнутся доходные декларации 40 чиновников, из которых десять являются депутатами украинского парламента. В их число вошли депутаты от президентской партии «Слуга народа» Николай Стефанчук и партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

3 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который возвращает ответственность в виде тюремных сроков за недостоверное декларирование доходов депутатами, чиновниками и высшими должностными лицами.

В феврале власти Украины ввели санкции против Виктора Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием финансирования терроризма в Донбассе. 11 мая следствие предъявило ему обвинения в государственной измене и хищении государственных ресурсов.