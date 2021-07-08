Медведчук описал свое нахождение под домашним арестом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук раскрыл подробности своего содержания под домашним арестом и пожаловался на невозможность выполнять свои депутатские обязанности. Его цитирует Telegram-канал издания «Страна.ua».
По мнению политика, сложившаяся во время проведения следствия ситуация, когда он не может в полной мере реализовывать свои полномочия, является незаконной и должна быть устранена. «Хочу сказать, что у власти не получилось и не получится меня отстранить от оппозиционной политической деятельности», — сказал Медведчук.
Он добавил, что, несмотря на это, продолжает организовывать заседания стратегического совета партии, регулярно встречается со своими соратниками в своем доме, а свободное время проводит с женой и дочерью. «Ритм работы не поменялся, работать необходимо», — описал свое нахождение под арестом политик.
Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Виктора Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.
13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Позже в Генеральной прокуратуре республики заявили, что доказательств для вручения подозрения в финансировании терроризма по делу против политика недостаточно, однако «это не значит, что доказательств нет вообще». В начале июля ОПЗЖ также обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в фальсификации экспертиз по этому делу. Члены партии полагают, что силовики могли привлечь к этому сотрудников института судебных экспертиз.