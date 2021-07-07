На судью по делу Медведчука захотели подать в ЕСПЧ

Печерский районный суд Киева продлил сроки проведения расследования по уголовному делу против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на полгода, не уведомив об этом представителей защиты. Об этом сообщил соратник политика по партии Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

По его словам, 7 июня Медведчука и его адвокатов попросили явиться в суд менее чем за час до начала заседания, а на месте объявили, что дело было рассмотрено без их участия. «Судья Вовк за 10 минут рассмотрел семитомное дело, удалился в совещательную комнату и вынес решение о продлении сроков следствия до шести месяцев. Без подозреваемого. Без адвокатов», — написал Кузьмин.

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Он отметил, что обосновать свое решение сотрудники Печерского суда так и не смогли, и пригрозил подать на судью и его аппарат в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Грубое нарушение права на защиту. Произвол. Преступление против правосудия. Адвокаты будут инициировать привлечение судьи Вовка к ответственности», — добавил политик.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Позже в Генеральной прокуратуре республики заявили, что доказательств для вручения подозрения в финансировании терроризма по делу против политика недостаточно, однако «это не значит, что доказательств нет вообще». В начале июля ОПЗЖ также обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в фальсификации экспертиз по этому делу. Члены партии полагают, что силовики могли привлечь к этому сотрудников института судебных экспертиз.