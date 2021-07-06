Соратники Медведчука обвинили СБУ в фабрикации экспертиз по его делу

Защита обвиняемого в государственной измене главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука уверена в фальсификации экспертиз по его уголовному делу и полагает, что к ней могут быть причастны сотрудники силовых структур. Сообщение об этом появилось на официальном сайте объединения.

Как заявил соратник политика Ренат Кузьмин, речь идет о Службе безопасности Украины (СБУ), которая могла подключить к подлогу «провластных политиков и псевдоэкспертов». «Какие-то пленки придумали, чего вы только не увидите вокруг. (...) Президент делает заявления, что Медведчук преступник», — сказал Кузьмин.

Он подчеркнул, уголовное дело с самого начала было основано лишь на экспертных заключениях и заверил, что защита будет обращаться в Генеральную прокуратуру страны с просьбой расследовать действия сотрудников СБУ и института судебных экспертиз на этот счет. «Расследование должно показать, кто, с какой целью, по чьей команде фабриковал дело против Медведчука», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Позже в Генеральной прокуратуре республики заявили, что доказательств для вручения подозрения в финансировании терроризма по делу против политика недостаточно, однако «это не значит, что доказательств нет вообще».