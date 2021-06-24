Адвокат партии Медведчука назвал новые обыски безрезультатными

Адвокат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Татьков назвал безрезультатными новые обыски в офисе, у соратников и родственников главы политсовета Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего не изъято и ничего не найдено. А искали госизмену, как искали сегодня госизмену у родственников, жен, матерей», — сказал Татьков.

По его словам, всего было проведено четыре обыска.

Медведчука обвиняют в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Он отправлен под домашний арест. Политик считает свое дело политически мотивированным и пожаловался в Европейский суд по правам человека.

Первый заместитель генпрокурора Украины Роман Говда заявил, что следствию не хватило доказательств, чтобы предъявить Медведчуку обвинения в финансировании терроризма, на основании которых против него в феврале ввели санкции.