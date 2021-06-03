На Украине вернули тюремные сроки за недостоверные декларации чиновников

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который возвращает ответственность в виде тюремных сроков за недостоверное декларирование доходов депутатами, чиновниками и высшими должностными лицами. Об этом пишет «Страна.ua».

По новым правилам, если чиновник указал в отчетах ложные сведения, которые расходятся с реальными активами на сумму до 4,5 миллиона гривен (около 12 миллионов рублей), ему может грозить крупный штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Если расхождения в документах окажутся еще выше, гражданину будет грозить до двух лет тюремного заключения. За умышленное непредоставление декларации предлагается наказывать штрафом и общественными работами. Избежать ответственности за эти преступления будет нельзя даже в случае признания вины и устранения вреда.

Отмечается, что принятие этого законопроекта — одно из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитной программы в отношении Украины. 27 октября прошлого года Конституционный суд (КС) Украины заблокировал схожий законопроект, а также лишил ключевых полномочий Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Это решение вызвало конституционный кризис, итогами которого стало отстранение главы КС Александра Тупицкого и начало анонсированных президентом Владимиром Зеленским реформ судебной системы.