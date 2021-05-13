На Украине пришли с обыском к уволенному Зеленским главе Конституционного суда

Следователи Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском домой к главе Конституционного суда (КСУ) Александру Тупицкому, уволенному президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили источники в ГБР, пишет портал «Гордон».

Обыск начался в шесть утра 13 мая. На месте находятся сам Тупицкий, его жена, двое детей и адвокат. Цель обыска — выявление информации об обстоятельствах совершения преступления, поиск орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено преступным путем, сказано в определении суда.

Издание напоминает, что Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении суда в заблуждение. Журналисты программы «Схемы» утверждали, что он фигурирует в деле против экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который обвиняется в завладении активами энергомеханического завода.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы Конституционного суда. В конце февраля президент продлил срок отстранения на месяц. Однако КСУ заявил, что не будет отстранять Тупицкого, а указ Зеленского нарушает основной закон. В январе управление госохраны не пустило Тупицкого в здание суда, после чего тот перешел на удаленную работу.

Наконец, 27 марта Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Последний обжаловал это решение.