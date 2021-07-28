На Украине запросили арест Януковича и его сына по делу о резиденции в Межигорье

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале НАБУ.

По данным ведомства, уголовное дело против семьи политика расследуется по статьям о присвоении государственного имущества за счет служебного положения и отмывании денег. Материалы расследования включают в себя 1,5 тысячи томов, оно ведется с 2019 года.

При этом, как уточнили ТАСС в адвокатском объединении Averlex, которое отстаивает интересы Януковича, избрание какой-либо меры пресечения судом в данном случае не является законным. Ее, согласно украинскому законодательству, можно назначить лишь в том случае, если лицо пребывает в международном розыске и его местонахождение неизвестно.

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«Однако места временного проживания и Виктора Януковича, и Александра Януковича давно и достоверно известны правоохранительным органам, они их не меняли», — подчеркнули юристы.

После насильственной смены власти в Киеве в феврале 2014 года Янукович был эвакуирован с Украины по поручению президента России Владимира Путина. По неподтвержденным данным, в России политик поселился в подмосковной Баковке рядом с бывшей дачей певца Иосифа Кобзона и советского маршала Павла Рыбалко.

В Межигорье Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра Украины. За это время там был построен большой дом, который получил название «Хонка», плавучий дом приемов на базе дебаркадера, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 единиц техники.

После отъезда политика журналисты нашли в Межигорье компрометирующие Януковича и его окружение документы, многочисленные предметы роскоши, включая золотой батон в натуральную величину, иконы, оружие и два автопарка люксовых автомобилей. Впоследствии резиденция была возвращена в собственность государства, а прилегающая территория объявлена национальным парком.