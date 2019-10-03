Стала известна судьба «места силы» Януковича

В Межигорье, бывшей резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича, а ныне — одноименном национальном парке, царят порядок и чистота, пишет УНИАН.

«Сюда все чаще приезжают на пикник. За пять лет место практически не изменилось, дорожки и лужайки в идеальном состоянии», — отмечает корреспондент агентства.

Гид Лилия Романова, проводящая экскурсии в парке, высказала мнение, что Янукович поселился там, поскольку знал, что это «место силы». Она напомнила об истории с найденными в Межигорье в феврале 2014 года убитыми и распятыми птицами. «Это языческий обряд (украинские эксперты в 2014 году опровергали эту теорию — прим. «Ленты.ру»), магическая защита от тюрьмы и смерти. Как видите, у Януковича сработало», — сказала Романова, добавив, что на этой территории ранее было языческое капище. УНИАН называет ее рассказ легендой.

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После фактической смены власти в Киеве в феврале 2014 года Янукович был эвакуирован с Украины по поручению президента России Владимира Путина. По некоторым данным, в России политик поселился в подмосковной Баковке рядом с бывшей дачей певца Иосифа Кобзона и советского маршала Павла Рыбалко. На родине Янукович заочно осужден по обвинению в государственной измене.

В Межигорье Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра Украины, до бегства из страны в 2014-м. За это время там был построен большой дом, который получил название «Хонка» — по наименованию возводившей его финской фирмы Honka, плавучий дом приемов на базе дебаркадера, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 единиц техники. Януковича неоднократно обвиняли в присвоении себе всей резиденции, но он говорил, что лично ему принадлежит только «Хонка». После отъезда политика с Украины активисты нашли в Межигорье компрометирующие Януковича и его окружение документы, многочисленные ценности, включая золотой батон в натуральную величину, иконы, оружие и два автопарка. Впоследствии Межигорье было возвращено в собственность государства и стало национальным парком: теперь там отдыхают все желающие, также организуются детские лагеря.

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