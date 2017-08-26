Интервью Кобзона помогло вычислить адрес дома Януковича в Подмосковье

Бывший президент Украины Виктор Янукович живет в подмосковном поселке Баковка. Об этом в Facebook написал журналист Валерий Калныш.

К такому выводу Калныш пришел, основываясь на интервью певца Иосифа Кобзона и данных онлайн-карт. Артист 25 августа рассказал порталу dni.ru, что в Баковке ему принадлежит дача, которую в прошлом веке занимал советский маршал Павел Рыбалко, а сейчас «забор к забору» к ней живет Янукович. «Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете!» — добавил Кобзон, отметив, что эту ограду иногда в шутку называет китайской стеной.

Слова артиста помогли журналисту определить, что дом, в котором проживает Янукович, предположительно находится по адресу улица Лесная, 25б — по соседству с дачей Кобзона и неподалеку от базы футбольного клуба «Локомотив».

Виктор Янукович бежал с Украины после того, как в феврале 2014-го в результате протестных акций с применением оружия в Киеве произошла насильственная смена власти. Позже новое украинское руководство обвинило бывшего президента в государственной измене. На территории России политику предоставлено временное убежище.