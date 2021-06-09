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Европейский суд разблокировал активы Януковича

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Европейский суд юстиции общей юрисдикции разблокировал активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Решение было опубликовано на сайте суда.

Как сообщается в документе, Совет Евросоюза не смог подтвердить, что украинские правоохранительные органы соблюли все права Януковича в ходе процесса продления ограничительных мер. Учитывая это обстоятельство, суд аннулировал решение о заморозке активов бывшего украинского лидера и его сына. Однако Еврокомиссия заявила, что Виктор и Александр Януковичи останутся в санкционных списках Евросоюза, передает РИА Новости. Списки будут пересмотрены в 2022 году.

4 марта стало известно, что ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения еще на год. Отмечалось, что после ежегодного пересмотра санкций было принято решение продлить на год ограничительные меры против семерых из 10 лиц, ранее включенных в санкционный список.

Впервые Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств. Все активы бывшего президента и его соратников за рубежом были заморожены. Семья Януковича обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.

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